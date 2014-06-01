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      • Синоптики рассказали о погоде на следующую неделю

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:47
      (голосов: 0)
      Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какую погоду ждать белорусам на следующей неделе - с 27 сентября по 3 октября.

      В республику придет антициклон с центром над Скандинавией, который принесет с собой потепление. После 28 сентября ожидается сокращение дождей и небольшое потепление до +16°С. Однако ночью вероятны заморозки до -2°С. Не произойдет существенных изменений и во второй половине недели. Дневная температура будет колебаться от +11°С до +15°С, ночная - от +3°С до +7°С.

      На выходных 2 и 3 октября антициклон сменится циклоном с центром над Балтикой. Он принесет небольшие дожди с порывистым ветром.
      Фото: pixabay
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