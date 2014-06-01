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      • На Канарах из-за извержения вулкана эвакуируют жителей еще трех деревень

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Вчера, 12:56
      (голосов: 0)
      На острове Пальма (Канарские острова) из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха эвакуируют жителей еще трех деревень.

      «Население должно направиться к футбольному полю в Эль-Пасо», - 


      сказано в заявлении экстренных служб. 

      Ранее уже были эвакуированы более 6 тыс жителей, проживающих в опасной зоне возле вулкана. Отмечается, что вулкан Кумбре-Вьеха до пробуждения спал 50 лет, извержение длится уже неделю. Лава уже уничтожила более 300 строений, большая часть которых - жилые дома, а также покрыла более 160 га территории. 

      Специалисты отмечают, что извержение вулкана может длиться от одного месяца до трех.
      Фото: RT на русском
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