На Канарах из-за извержения вулкана эвакуируют жителей еще трех деревень

На острове Пальма (Канарские острова) из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха эвакуируют жителей еще трех деревень.
«Население должно направиться к футбольному полю в Эль-Пасо», -
сказано в заявлении экстренных служб.
Ранее уже были эвакуированы более 6 тыс жителей, проживающих в опасной зоне возле вулкана. Отмечается, что вулкан Кумбре-Вьеха до пробуждения спал 50 лет, извержение длится уже неделю. Лава уже уничтожила более 300 строений, большая часть которых - жилые дома, а также покрыла более 160 га территории.
Специалисты отмечают, что извержение вулкана может длиться от одного месяца до трех. Фото: RT на русском