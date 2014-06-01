Путин заявил, что Россия и Беларусь продолжат противостоять фальсификации истории

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление коллективу мемориала "Брестская крепость - герой" с 50-летием комплекса.
В своем поздравлении он отметил, что коллектив мемориала играет огромную роль в сохранении исторической правды, нравственном воспитании молодежи и патриотическом воспитании детей. Путин также подчеркнул, что РФ и Беларусь продолжать бороться с фальсификацией истории:
«Уверен, вместе мы будем и далее решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны...».
В завершении поздравления он выразил коллективу мемориала благодарность за их труд, профессионализм и энтузиазм. Фото: Газета.ру