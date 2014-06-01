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      • Путин заявил, что Россия и Беларусь продолжат противостоять фальсификации истории

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:42
      (голосов: 2)
      Президент РФ Владимир Путин направил поздравление коллективу мемориала "Брестская крепость - герой" с 50-летием комплекса.

      В своем поздравлении он отметил, что коллектив мемориала играет огромную роль в сохранении исторической правды, нравственном воспитании молодежи и патриотическом воспитании детей. Путин также подчеркнул, что РФ и Беларусь продолжать бороться с фальсификацией истории:

      «Уверен, вместе мы будем и далее решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны...».


      В завершении поздравления он выразил коллективу мемориала благодарность за их труд, профессионализм и энтузиазм.
      Фото: Газета.ру
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