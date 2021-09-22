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      • Постпред Беларуси в ООН опроверг все обвинения в адрес властей республики в нарушении прав человека

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:20
      (голосов: 0)
      Постпред Беларуси в ООН Юрий Амбразевич опроверг все обвинения в адрес властей республики в нарушении прав человека и потребовал от УВКПЧ не брать на себя функцию суда.

      Также Амбразевич потребовал в официальных текстах отказаться от субъективных оценок, таких как "незаконный","произвольный" и т.д. Сказано в тексте доклада, размещенном на сайте МИД Беларуси.

      «Отмечаем, что в докладе проигнорирована позиция правительства. Документ наполнен голословными утверждениями и фальшивыми обвинениями, не имеющими ничего общего с реальностью», - 


      подчеркнул белорусский постпред.

      Он заявил, что Беларусь направит в УВКПЧ запрос, требующий разъяснений касательно создания в организации подразделения с названием  "Рассмотрение вопроса о положении в области прав человека в Беларуси". 

      Кроме того, Амбразевич выразил благодарность всем странам, поддерживающим Беларусь и осуждающим действия коллективного Запада.
      Фото: Чеснок
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