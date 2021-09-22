Постпред Беларуси в ООН опроверг все обвинения в адрес властей республики в нарушении прав человека

Постпред Беларуси в ООН Юрий Амбразевич опроверг все обвинения в адрес властей республики в нарушении прав человека и потребовал от УВКПЧ не брать на себя функцию суда.
Также Амбразевич потребовал в официальных текстах отказаться от субъективных оценок, таких как "незаконный","произвольный" и т.д. Сказано в тексте доклада, размещенном на сайте МИД Беларуси.
«Отмечаем, что в докладе проигнорирована позиция правительства. Документ наполнен голословными утверждениями и фальшивыми обвинениями, не имеющими ничего общего с реальностью», -
подчеркнул белорусский постпред.
Он заявил, что Беларусь направит в УВКПЧ запрос, требующий разъяснений касательно создания в организации подразделения с названием "Рассмотрение вопроса о положении в области прав человека в Беларуси".
Кроме того, Амбразевич выразил благодарность всем странам, поддерживающим Беларусь и осуждающим действия коллективного Запада. Фото: Чеснок