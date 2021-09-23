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      • Латвия в Еврокомиссии обжалует ограничение мощности ЛЭП Литвы с Беларусью

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Вчера, 22:36
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      Минэкономики Латвии подает в Еврокомиссию жалобу на решению Литвы предотвратить попадание белорусского электричества на Балтийский рынок.

      «Мы считаем, что сокращение Litgrid общей пропускной способности между Литвой и Беларусью не имеет никаких технических обоснований», - 

      подчеркнули в латвийском Минэкономики.

      Учитывая высокую стоимость электроэнергии, Латвия решила не терпеть действий Литвы по ограничению пропускной способности ЛЭП на границе с Беларусью. После подачи жалобы в Еврокомиссии ведомство обратится в ACER. 

      Отметим, что ранее Латвия заявила о намерении покупать белорусскую электроэнергию через РФ.
      Фото: newsbel.by
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