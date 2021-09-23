Латвия в Еврокомиссии обжалует ограничение мощности ЛЭП Литвы с Беларусью

«Мы считаем, что сокращение Litgrid общей пропускной способности между Литвой и Беларусью не имеет никаких технических обоснований», -

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Минэкономики Латвии подает в Еврокомиссию жалобу на решению Литвы предотвратить попадание белорусского электричества на Балтийский рынок.подчеркнули в латвийском Минэкономики.Учитывая высокую стоимость электроэнергии, Латвия решила не терпеть действий Литвы по ограничению пропускной способности ЛЭП на границе с Беларусью. После подачи жалобы в Еврокомиссии ведомство обратится в ACER.Отметим, что ранее Латвия заявила о намерении покупать белорусскую электроэнергию через РФ.Фото: newsbel.by