Украина намерена продлить запрет на поставки электроэнергии из Беларуси до 1 ноября





Рассмотрение данного вопроса состоится 29 сентября. В пояснительной записке к проекту отмечается, что Нацкомиссия не получали никаких предложений от Минэнерго Украины, и от «Укрэнерго», о возобновлении импорта электроэнергии. В связи с этим было принято решение продлить запрет на закупку до 1 ноября.



Напомним, что на данный момент запрет на закупку белорусской электроэнергии введен до 1 октября.

Фото: pixabay Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины собирается продлить запрет на поставки электроэнергии из Беларуси до 1 ноября.Рассмотрение данного вопроса состоится 29 сентября. В пояснительной записке к проекту отмечается, что Нацкомиссия не получали никаких предложений от Минэнерго Украины, и от «Укрэнерго», о возобновлении импорта электроэнергии. В связи с этим было принято решение продлить запрет на закупку до 1 ноября.Напомним, что на данный момент запрет на закупку белорусской электроэнергии введен до 1 октября.Фото: pixabay