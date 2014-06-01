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      • Украина намерена продлить запрет на поставки электроэнергии из Беларуси до 1 ноября

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 15:34
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      Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины собирается продлить запрет на поставки электроэнергии из Беларуси до 1 ноября.

      Рассмотрение данного вопроса состоится 29 сентября. В пояснительной записке к проекту отмечается, что Нацкомиссия не получали никаких предложений от Минэнерго Украины, и от «Укрэнерго», о возобновлении импорта электроэнергии. В связи с этим было принято решение продлить запрет на закупку до 1 ноября.

      Напомним, что на данный момент запрет на закупку белорусской электроэнергии введен до 1 октября.
      Фото: pixabay
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