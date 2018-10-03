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      • Лукашенко поручил за неделю окончить сев озимых

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 15:29
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко сегодня, 24 сентября, принял с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко.

      Министр доложил о том, как складывается ситуация в сельском хозяйстве с учетом плохих погодных условий.По этой причине замедлился процесс уборки картофеля, посев озимых, сбор сахарной свеклы и кукурузы. В связи с этим Лукашенко дал поручение активизировать посевные работы и за неделю закончить сев озимых.

      Если понадобится, что сеять следует до позднего вечера, и даже ночью. Через неделю он вновь соберет совещание, на котором ему доложат о результатах проделанной работы.
      Фото: reform
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