Лукашенко поручил за неделю окончить сев озимых

Александр Лукашенко сегодня, 24 сентября, принял с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко.
Министр доложил о том, как складывается ситуация в сельском хозяйстве с учетом плохих погодных условий.По этой причине замедлился процесс уборки картофеля, посев озимых, сбор сахарной свеклы и кукурузы. В связи с этим Лукашенко дал поручение активизировать посевные работы и за неделю закончить сев озимых.
Если понадобится, что сеять следует до позднего вечера, и даже ночью. Через неделю он вновь соберет совещание, на котором ему доложат о результатах проделанной работы. Фото: reform