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      • Украина смягчила правила для пассажиров, проезжающих транзитом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:53
      (голосов: 0)
      Кабмин Украины 13 сентября принял постановление №954, упрощающее правила для пассажиров, проезжающих транзитом.

      Так, теперь тем, кто проезжает через Украину и покидает в течение 48 часов, не нужно устанавливать мобильное приложение "Вдома". Для подтверждения транзита необходимо предоставить билеты с датой вылета из страны в течение 48 часов с даты прилета. 

      Для остальных правила пересечения украинской границы остаются такими же: необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус или же документ о вакцинации, сделанной вакциной, признанной на территории Украины. Также при себе следует иметь страховой полис.

      Фото: interfax.by
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