Украина смягчила правила для пассажиров, проезжающих транзитом

Кабмин Украины 13 сентября принял постановление №954, упрощающее правила для пассажиров, проезжающих транзитом.
Так, теперь тем, кто проезжает через Украину и покидает в течение 48 часов, не нужно устанавливать мобильное приложение "Вдома". Для подтверждения транзита необходимо предоставить билеты с датой вылета из страны в течение 48 часов с даты прилета.
Для остальных правила пересечения украинской границы остаются такими же: необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус или же документ о вакцинации, сделанной вакциной, признанной на территории Украины. Также при себе следует иметь страховой полис.