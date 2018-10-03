Авиаперевозчик "Белавиа" обещает существенно снизить цены на билеты. Об этом рассказал заместителя гендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Владимир Баркун.
Он пояснил, что высокими цены на билеты направления Минск-Москва были в первую очередь из-за сокращения рейсов. Теперь же ,после увеличения количества рейсов цены будут возвращаться на допандемийный уровень. Он также подчеркнул, что в период пандемии многие пассажиры перешли на наземный транспорт.
«Наша цель вернуть пассажиров обратно в небо, а тарифы сделать доступными», -
заявил Баркун.
Кроме того, пообещал он и возвращение привычных обедов в эконом-класс. Сейчас из-за требований безопасности в связи с коронавирусом питание стало скромнее - запакованные сэндвичи и напитки. Фото: Белавиа