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      • "Белавиа" обещает существенно снизить цены на билеты

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 17:14
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      Авиаперевозчик "Белавиа" обещает существенно снизить цены на билеты. Об этом рассказал заместителя гендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Владимир Баркун.

      Он пояснил, что высокими цены на билеты направления Минск-Москва были в первую очередь из-за сокращения рейсов. Теперь же ,после увеличения количества рейсов цены будут возвращаться на допандемийный уровень. Он также подчеркнул, что в период пандемии многие пассажиры перешли на наземный транспорт.

      «Наша цель вернуть пассажиров обратно в небо, а тарифы сделать доступными», - 


      заявил Баркун.

      Кроме того, пообещал он и возвращение привычных обедов в эконом-класс. Сейчас из-за требований безопасности в связи с коронавирусом питание стало скромнее - запакованные сэндвичи и напитки.
      Фото: Белавиа
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