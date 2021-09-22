В приложение "Путешествую без COVID-19" добавят данные о вакцинации

Официальный представитель ЕЭК Ия Малкина сообщила о том, что в мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" могут добавить данные о вакцинации. Соответствующее предложение рассматривают вице-премьеры стран ЕАЭС.
«Предполагается, что в перспективе с его помощью пользователи смогут предоставлять не только результат ПЦР, но и сведения о вакцинации или о перенесенном заболевании», -
сообщила Малкина, подчеркнув, что эти данные будут интегрироваться из национальных информационных систем.
Кроме того, вице-премьеры обсудят вопрос обязательного использования мобильного приложения, а также его совместимость с казахстанским приложением «ASHYQ».
На сегодняшний день "Путешествую без COVID-19" подключено у 845 тыс пользователей. Также к приложению подключены 4025 лабораторий, филиалов лабораторий и точек забора биоматериалов.