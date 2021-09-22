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      • В приложение "Путешествую без COVID-19" добавят данные о вакцинации

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 16:47
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      Официальный представитель ЕЭК Ия Малкина сообщила о том, что в мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" могут добавить данные о вакцинации. Соответствующее предложение рассматривают вице-премьеры стран ЕАЭС.

      «Предполагается, что в перспективе с его помощью пользователи смогут предоставлять не только результат ПЦР, но и сведения о вакцинации или о перенесенном заболевании», - 


      сообщила Малкина, подчеркнув, что эти данные будут интегрироваться из национальных информационных систем.

      Кроме того, вице-премьеры обсудят вопрос обязательного использования мобильного приложения, а также его совместимость с казахстанским приложением «ASHYQ».

      На сегодняшний день "Путешествую без COVID-19" подключено у 845 тыс пользователей. Также к приложению подключены 4025 лабораторий, филиалов лабораторий и точек забора биоматериалов.

      Фото: БЕЛТА
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