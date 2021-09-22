  • » » Зеленский не знает, кто стоит за покушением на Шефира, но пообещал сильный ответный удар

      • Зеленский не знает, кто стоит за покушением на Шефира, но пообещал сильный ответный удар

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 16:37
      (голосов: 0)
      Президент Украины Владимир Зеленский, ныне находящийся в Нью-Йорке по случаю 76-й Генассамблеи ООН, заявил о том, что не знает, кто может стоять за покушением на его первого помощника Сергея Шефира.

      Сразу же после выступления на Генассамблеи он вылетает в Киев. Комментируя само покушение, он подчеркнул, что не знает какие "силы" стоят за ним: внутренние или внешние:

      «Но силами не считаю их, потому что передавать мне привет обстрелами из леса по автомобилю моего друга — это слабость, а вот ответ будет сильным».


      Напомним, что покушение на Шефира было совершено этим утром около 10:00. В его машину выпустили 10 пуль, три из которых попали в водителя. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, сам Шефир не пострадал.

      Фото: sharij.net

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