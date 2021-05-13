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      • Беларусбанк предупреждает о новой мошеннической схеме

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 16:08
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      Беларусбанк предупреждает всех жителей республики о новой мошеннической схеме.

      Так, в целях получения получения информации и доступа к платежным картам клиента, злоумышленники представляются сотрудниками интернет-магазинов. Они звонят клиентам и сообщают, что на их имя оформлен кредит или же оставлена заявка на товар. Когда клиент начинает говорить, что это ошибка, злоумышленник советует отменить заказ:


      «Под этим предлогом они уточняют, в каком банке обслуживается клиент, и просят сообщить информацию, с помощью которой можно получить доступ к счетам держателя карты через системы дистанционного банковского обслуживания».


      В банке напомнили, что нельзя ни в коем случае сообщать никакие данные третьим лицам по телефону.

      Фото: primepress.by/
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