Беларусбанк предупреждает о новой мошеннической схеме

«Под этим предлогом они уточняют, в каком банке обслуживается клиент, и просят сообщить информацию, с помощью которой можно получить доступ к счетам держателя карты через системы дистанционного банковского обслуживания».

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