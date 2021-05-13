Беларусбанк предупреждает о новой мошеннической схеме

Беларусбанк предупреждает всех жителей республики о новой мошеннической схеме.
Так, в целях получения получения информации и доступа к платежным картам клиента, злоумышленники представляются сотрудниками интернет-магазинов. Они звонят клиентам и сообщают, что на их имя оформлен кредит или же оставлена заявка на товар. Когда клиент начинает говорить, что это ошибка, злоумышленник советует отменить заказ:
«Под этим предлогом они уточняют, в каком банке обслуживается клиент, и просят сообщить информацию, с помощью которой можно получить доступ к счетам держателя карты через системы дистанционного банковского обслуживания».
В банке напомнили, что нельзя ни в коем случае сообщать никакие данные третьим лицам по телефону.