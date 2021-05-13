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      • В Беларуси приостановили проведение профилактических медосмотров

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 15:55
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      Минздрав Беларуси приказом №1141 от 21 сентября временно приостановил проведение профилактических медосмотров. Данная мера будет действительной до стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

      Данная мера не затрагивает медосмотры, проводимые в соответствии с Инструкцией о проведении обязательных и внеочередных медосмотров работающих, утвержденной постановлением Минздрава №74 от 29 июля 2019 года. Кроме того, больницы и поликлиники переходят на режим эпидемиологического периода, связанного с обострением ситуации с коронавирусом. Также на местах будет приниматься решение о приостановке/возобновлении плановой госпитализации.

      Также Минздрав внес изменения в проведение семинаров, конференций и съездов. В очном формате принимать в них участие смогут только те, кто прошел полный курс вакцинации.

      Фото Reform.by
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