В Беларуси приостановили проведение профилактических медосмотров

Минздрав Беларуси приказом №1141 от 21 сентября временно приостановил проведение профилактических медосмотров. Данная мера будет действительной до стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Данная мера не затрагивает медосмотры, проводимые в соответствии с Инструкцией о проведении обязательных и внеочередных медосмотров работающих, утвержденной постановлением Минздрава №74 от 29 июля 2019 года. Кроме того, больницы и поликлиники переходят на режим эпидемиологического периода, связанного с обострением ситуации с коронавирусом. Также на местах будет приниматься решение о приостановке/возобновлении плановой госпитализации.
Также Минздрав внес изменения в проведение семинаров, конференций и съездов. В очном формате принимать в них участие смогут только те, кто прошел полный курс вакцинации.