Минприроды 22 сентября просит водителей отказаться от поездок на автомобилях

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Ежегодно с 16 по 22 сентября по всей Европе проходит Европейская неделя мобильности - кампания, нацеленная на "озеленение» городских транспортных систем и разумное использование общественного пространства.22 сентября по всей Европе проходит День без автомобиля. Присоединяется к этому событию и Беларусь, в связи с чем Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды просит всех автомобилистов в этот день отказать от поездок на автомобилях и пересесть на общественный транспорт.В Минске 22 сентября водителям будет доступен бесплатный проезд на общественном транспорте при условии предоставления водительского удостоверения и техпаспорта на автомобиль. Кроме того, в ряде городов Беларуси в День без автомобиля пройдут праздничные мероприятия.Фото: Администрация Курска