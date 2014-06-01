В Шумилино проходит ярмарка-фестиваль "Дажынкi-2021"

Сегодня, 18 сентября, в пгт Шумилино (Витебская область) открылся фестиваль-ярмарка "Дажынкi-2021".
На фестивале работает площадка "Город мастеров", на которой можно посмотреть и купить изделия учреждений профобразования. Работает военно-патриотическая площадка, спортивная и развлекательная площадки, фотоуголок, площадка для детей, ретро фото-зоны, торговые павильоны.
Гости и жители могут приобрести памятные сувениры, продукцию региональных производителей, сделать фото на память, а также поучаствовать в различных мероприятиях.