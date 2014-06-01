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      • В Шумилино проходит ярмарка-фестиваль "Дажынкi-2021"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:38
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      Сегодня, 18 сентября, в пгт Шумилино (Витебская область) открылся фестиваль-ярмарка "Дажынкi-2021".

      На фестивале работает площадка "Город мастеров", на которой можно посмотреть и купить изделия учреждений профобразования. Работает военно-патриотическая площадка, спортивная и развлекательная площадки, фотоуголок, площадка для детей, ретро фото-зоны, торговые павильоны.

      Гости и жители могут приобрести памятные сувениры, продукцию региональных производителей, сделать фото на память, а также поучаствовать в различных мероприятиях.

      Фото: телеграм-канал Витебской области 
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