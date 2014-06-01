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      • Как проходит празднование Дня народного единства в Витебской области

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:56
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      Сегодня, 17 сентября, Беларусь впервые на государственном уровне отмечает День народного единства.

      Во всех регионах проходят торжественные и праздничные мероприятия, не стала исключением и Витебская область. Здесь в честь праздника была заложена аллея единства, на которой высадили более тысячи деревьев и кустарников. Инициатором стал областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Кроме того, в парке отдыха у реки Витьба высадили более 100 ив.

      Помимо этого жители области активно принимают участие в фото-челлендже "17", старт которому был дан в Новополоцке. Молодежь объединяется в фигуру - цифру 17. 

      Также по всем городам пройдут праздничные концерты с участием местных коллективов, ярмарки и другие мероприятия.
      Фото: 4esnok.by
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