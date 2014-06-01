Как проходит празднование Дня народного единства в Витебской области

Сегодня, 17 сентября, Беларусь впервые на государственном уровне отмечает День народного единства.
Во всех регионах проходят торжественные и праздничные мероприятия, не стала исключением и Витебская область. Здесь в честь праздника была заложена аллея единства, на которой высадили более тысячи деревьев и кустарников. Инициатором стал областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Кроме того, в парке отдыха у реки Витьба высадили более 100 ив.
Помимо этого жители области активно принимают участие в фото-челлендже "17", старт которому был дан в Новополоцке. Молодежь объединяется в фигуру - цифру 17.
Также по всем городам пройдут праздничные концерты с участием местных коллективов, ярмарки и другие мероприятия. Фото: 4esnok.by