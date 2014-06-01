  • » » «Витебскэнерго» рассказал, когда в Полоцке включат отопление

      • «Витебскэнерго» рассказал, когда в Полоцке включат отопление

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:47
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      Белгидромет со следующей недели обещает по всей Беларуси существенное похолодание. В Полоцке дневная температура ожидается в пределах от +2°С до +6°С.

      В связи с этим «Витебскэнерго» рассказал, когда ждать включения отопления. Так, в ведомстве пояснили, что данное решение принимают местные власти, основываясь на нормативах. Согласно им, в жилых домах отопление будут включать в том случае, если в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха не прогревается выше +8°С. 

      По прогнозам синоптиков, похолодание в Полоцке до +6°С наступит уже с 19 сентября и продержится всю следующую неделю. Однако информации о начале отопительного сезона пока не поступало.

      Фото: news.pn
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