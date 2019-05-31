Госстандарт Беларуси запретил продавать ряд стиральных порошков

Эксперты Госстандарта Беларуси провели проверку стиральных порошков и гелей для стирки.
По результатам проверки выяснилось, что ряд моющих средств не соответствует ГОСТу 32479-2013. Речь идет о стиральном порошке Gaska Universal, "моющая способность" которого не соответствует норме. Также не соответствует норме стиральный порошок Gaska color, жидкость для стирки цветных тканей Pergel Color, гели для стирки цветных тканей Wirek Color и Wirek Universal.
В результате Госстандарт запретил к продаже указанные марки стиральных порошком и гелей. Фото: телеграм-канал Госстандарта