В Беларуси 1 сентября первый урок посвятят народному единству и нравственным ценностям





«Идейной основой урока являются нравственные ценности белорусов, любовь к Отечеству, сопричастность к истории своей страны», -

пояснили в ведомстве.



Также в министерстве отмечают, что еще одной темой первого урока будет миролюбивая политика Беларуси и рассказ о мерах по обеспечению нацбезопасности. Учащиеся должны почувствовать связь с народом, личную ответственность за будущее страны.

Фото: kp.ru Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Как сообщает Минобразования Беларуси, в школах первый урок 1 сентября будет посвящен народному единству и нравственным ценностям.пояснили в ведомстве.Также в министерстве отмечают, что еще одной темой первого урока будет миролюбивая политика Беларуси и рассказ о мерах по обеспечению нацбезопасности. Учащиеся должны почувствовать связь с народом, личную ответственность за будущее страны.Фото: kp.ru