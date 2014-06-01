В Беларуси 1 сентября первый урок посвятят народному единству и нравственным ценностям

Как сообщает Минобразования Беларуси, в школах первый урок 1 сентября будет посвящен народному единству и нравственным ценностям.
«Идейной основой урока являются нравственные ценности белорусов, любовь к Отечеству, сопричастность к истории своей страны», -
пояснили в ведомстве.
Также в министерстве отмечают, что еще одной темой первого урока будет миролюбивая политика Беларуси и рассказ о мерах по обеспечению нацбезопасности. Учащиеся должны почувствовать связь с народом, личную ответственность за будущее страны. Фото: kp.ru