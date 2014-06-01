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      • В Беларуси 1 сентября первый урок посвятят народному единству и нравственным ценностям

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:19
      (голосов: 0)
      Как сообщает Минобразования Беларуси, в школах первый урок 1 сентября будет посвящен народному единству и нравственным ценностям.

      «Идейной основой урока являются нравственные ценности белорусов, любовь к Отечеству, сопричастность к истории своей страны», -

      пояснили в ведомстве.

      Также в министерстве отмечают, что еще одной темой первого урока будет миролюбивая политика Беларуси и рассказ о мерах по обеспечению нацбезопасности. Учащиеся должны почувствовать связь с народом, личную ответственность за будущее страны.
      Фото: kp.ru
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