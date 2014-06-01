Лукашенко указал на недостатки в работе концерна "Белгоспищепром"

«Но к концу года и в начале этого года цены на сахар просто подскочили. Какова ситуация у вас сейчас?»

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Александр Лукашенко принял с докладом председателя концерна "Белгоспищепром" Анатолия Бубена и вице-премьера Александра Субботина.Он отметил, что концерн важен для экономики республики, ведь на предприятии трудится около 20 тыс человек. Он указал на недостатки работы, вспомнив ситуацию с четырьмя сахарными заводами. В прошлом году вокруг них сложилась тяжелая ситуация, что привело к росту цен на сахар:Фото: пресс-служба президента