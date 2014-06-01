Частным детским садам и школам запретят использовать эти слова в названии

В Беларуси планируют запретить частным образовательным организациям использовать в названиях слова "детский сад", "школа", "гимназия" и т.п. Соответствующая норма будет прописана в новом Кодексе об образовании.
Как отметил глава Минобразования Игорь Карпенко, частные образовательные учреждения приводят "к социальному расслоению населения, выстраиванию каналов внешнего негативного влияния на систему образования, детей и родителей". Кроме того, частные организации могут использоваться в политических целях.
Запрет на использование будет закреплен и в законе "О лицензировании".