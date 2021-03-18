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      • Минюст может ликвидировать "Таварыства беларускай мовы”

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 13:15
      (голосов: 0)
      Минюст Беларуси подал в Верховный суд иск с требованием ликвидировать объединение “Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны”. Заседание суда состоится 27 августа.

      Пока неизвестно, что именно стало основание для подачи иска. Отметим, что в июле в офисе и у руководства организации прошли обыски, также в объединении прошла внеплановая проверка. В случае, если Верховный суд примет решение о ликвидации, оно вступит в силу мгновенно.

      «У нас нет иллюзий: если будет принято политическое решение, то мы будем закрыты», -

      отметила председатель Елена Анисим. 
      Фото: "ВКонтакте"
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