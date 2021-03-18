Минюст может ликвидировать "Таварыства беларускай мовы”

Минюст Беларуси подал в Верховный суд иск с требованием ликвидировать объединение “Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны”. Заседание суда состоится 27 августа.
Пока неизвестно, что именно стало основание для подачи иска. Отметим, что в июле в офисе и у руководства организации прошли обыски, также в объединении прошла внеплановая проверка. В случае, если Верховный суд примет решение о ликвидации, оно вступит в силу мгновенно.
«У нас нет иллюзий: если будет принято политическое решение, то мы будем закрыты», -
отметила председатель Елена Анисим. Фото: "ВКонтакте"