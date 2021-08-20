Лукашенко заявил о просчете врагов Беларуси

Александр Лукашенко в ходе вручения государственных наград представителям силовых структур разных ведомств заявил о просчетах врагов Беларуси.
«Наши противники, если говорить прямо, враги, не гнушаются буквально ничем. Вы лучше меня это знаете. Однако они просчитались. Люди в погонах остались верны народу и своему долгу», -
отметил он.
Лукашенко подчеркнул, что представители силовых структур стали "стеной", о которую разбились попытки Запада силой навязать республике мнимые демократические ценности. Он отметил, что каждый, кто сегодня получил награду, доказал свою преданность республике в боевых условиях.