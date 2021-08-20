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      • Лукашенко заявил о просчете врагов Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: 20-08-2021, 14:38
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко в ходе вручения государственных наград представителям силовых структур разных ведомств заявил о просчетах врагов Беларуси. 

      «Наши противники, если говорить прямо, враги, не гнушаются буквально ничем. Вы лучше меня это знаете. Однако они просчитались. Люди в погонах остались верны народу и своему долгу», - 

      отметил он.

      Лукашенко подчеркнул, что представители силовых структур стали "стеной", о которую разбились попытки Запада силой навязать республике мнимые демократические ценности. Он отметил, что каждый, кто сегодня получил награду, доказал свою преданность республике в боевых условиях.

      Фото: sb.by
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