Как сообщает Минэнерго Беларуси, на первом энергоблоке БелАЭС завершена ревизия оборудования и технологических систем.
По результатам ревизии была выявлена необходимость замены элемента возбудителя турбогенератора. В процессе замены примет участие российский завод-производитель элементов. После завершения замены будет произведена диагностика и дополнительная проверка оборудования. Только после этого первый энергоблок будет подключен к сети.
Напомним, что 12 июля на первом энергоблоке БелАЭС сработала автоматическая система защиты генератора. С тех пор первый блок остается отключенным от сети.