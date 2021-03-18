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      • На первом энергоблоке БелАЭС завершена ревизия оборудования

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:12
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      Как сообщает Минэнерго Беларуси, на первом энергоблоке БелАЭС завершена ревизия оборудования и технологических систем.

      По результатам ревизии была выявлена необходимость замены элемента возбудителя турбогенератора. В процессе замены примет участие российский завод-производитель элементов. После завершения замены будет произведена диагностика и дополнительная проверка оборудования. Только после этого первый энергоблок будет подключен к сети. 

      Напомним, что 12 июля на первом энергоблоке БелАЭС сработала автоматическая система защиты генератора. С тех пор первый блок остается отключенным от сети.

      Фото: Reform.by
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