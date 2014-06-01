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      • Литва заявила о нарушении госграницы белорусскими силовиками

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 11:09
      (голосов: 0)
      Пограничная служба Литвы обвинила группу белорусских силовиков в нарушении госграницы.

      Так, сотрудники госпогранслужбы Литвы опубликовали видео, на котором в шеренгу стоят 12 силовиков со щитами. Позади них якобы протекает ручей, по которому проходит граница. Литовская сторона утверждает, что белорусские силовики незаконно пересекли госграницу и зашли на территорию Литвы:

      «представители РБ, одетые в амуницию для подавления беспорядков, выталкивают мигрантов из РБ на территорию Литвы, а потом сами незаконно пересекают литовскую госграницу».


      После предупреждения со стороны литовских пограничников, нарушители вернулись на территорию Беларуси.

      Фото: newsbel.by
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