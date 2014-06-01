Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости, который отмечается 3 июля.
В поздравлении он отметил, что праздник олицетворяет собой борьбу белорусов за право жить свободными на родной земле. Кроме того, просматривается глубокий символизм в том, что дата связана с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков.
«Убежден, только бережно храня память о героях и приумножая достигнутое, белорусы всегда будут оставаться хозяевами на своей земле», -
подчеркнул он, добавив, что белорусы не имеют права подвести будущие поколения.
Лукашенко пожелал соотечественникам мира, здоровья и новых свершений на благо родины.