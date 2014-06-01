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      • Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 10:48
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости, который отмечается 3 июля.

      В поздравлении он отметил, что праздник олицетворяет собой борьбу белорусов за право жить свободными на родной земле. Кроме того, просматривается глубокий символизм в том, что дата связана с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков.

      «Убежден, только бережно храня память о героях и приумножая достигнутое, белорусы всегда будут оставаться хозяевами на своей земле», -

      подчеркнул он, добавив, что белорусы не имеют права подвести будущие поколения.

       Лукашенко пожелал соотечественникам мира, здоровья и новых свершений на благо родины.

      Фото: president.gov.by
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