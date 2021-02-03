Евросоюз вводит ограничения на пересечение своих границ

Границы стран Европейского союза снова закрываются в связи с возросшей угрозой коронавируса.
Теперь на территорию ЕС могут попасть граждане тех стран, где регистрируется менее 25 заражений на 100 тыс населения не менее чем 14 дней подряд. При этом, страны, где появляются новые штаммы коронавируса, также исключены для возможности въезда.
В данный момент список стран, граждане которых могут посетить Европейский союз, невелик и включает Австралию, Новую Зеландию, Китай, Руанду, Сингапур, Южную Корею, Таиланд.
В данный момент мир насчитывает 104 млн заболевших COVID-19.