МИД РФ назвал политической акцией присутствие на суде над Навальным западных дипломатов

2 февраля состоялось заседание суда над Алексеем Навальным. На нем присутствовали представители западных государств.
Дипломаты и журналисты Польши, Литвы, Австрии, Норвегии и других государств следили за ходом процесса.
Мария Захарова посчитала наличие представителей западных стран вмешательством во внутренние дела России.
На суде представитель ФСИН доложил о 60 случаях нарушениях общественного порядка обвиняемым и о нарушениях испытательного срока. ФСИН потребовала заменить условный срок Навального на реальный и приговорить его к штрафу 500 000 рублей.