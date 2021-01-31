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      • МИД РФ назвал политической акцией присутствие на суде над Навальным западных дипломатов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 19:05
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      2 февраля состоялось заседание суда над Алексеем Навальным. На нем присутствовали представители западных государств.

      Дипломаты и журналисты Польши, Литвы, Австрии, Норвегии и других государств следили за ходом процесса.

      Мария Захарова посчитала наличие представителей западных стран вмешательством во внутренние дела России.

      На суде представитель ФСИН доложил о 60 случаях нарушениях общественного порядка обвиняемым и о нарушениях испытательного срока. ФСИН потребовала заменить условный срок Навального на реальный и приговорить его к штрафу 500 000 рублей.

      Источник фото: dw.com
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