Головченко заявил, что социальная ориентированность белорусского пути не изменится

Премьер-министр Роман Головченко ответил на критику некоторых СМИ о том, что в новой программе развития на социальную сферу будет выделено меньше средств.
Головченко предложил повнимательнее изучать документы, прежде чем делать выводы. Также он заметил, что социальное иждивенчество порождает другие пороки общества, и лучше гражданину дать возможность заработать, чем просто накормить его.
"Как бы ни было сложно, мы не собираемся отходить от этого курса… Государство – это и социальный партнер, и бизнес-партнер. Не надо смешивать эти два понятия. Курс на социальную справедливость и на поддержку всех слоев населения, которые в ней нуждаются, будет, безусловно, сохранен. Это основа белорусского пути",