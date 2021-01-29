Головченко заявил, что социальная ориентированность белорусского пути не изменится

"Как бы ни было сложно, мы не собираемся отходить от этого курса… Государство – это и социальный партнер, и бизнес-партнер. Не надо смешивать эти два понятия. Курс на социальную справедливость и на поддержку всех слоев населения, которые в ней нуждаются, будет, безусловно, сохранен. Это основа белорусского пути",

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