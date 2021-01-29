  • » » Головченко заявил, что социальная ориентированность белорусского пути не изменится

      • Головченко заявил, что социальная ориентированность белорусского пути не изменится

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 18:39
      (голосов: 0)
      Премьер-министр Роман Головченко ответил на критику некоторых СМИ о том, что в новой программе развития на социальную сферу будет выделено меньше средств.

      Головченко предложил повнимательнее изучать документы, прежде чем делать выводы. Также он заметил, что социальное иждивенчество порождает другие пороки общества, и лучше гражданину дать возможность заработать, чем просто накормить его.

      "Как бы ни было сложно, мы не собираемся отходить от этого курса… Государство – это и социальный партнер, и бизнес-партнер. Не надо смешивать эти два понятия. Курс на социальную справедливость и на поддержку всех слоев населения, которые в ней нуждаются, будет, безусловно, сохранен. Это основа белорусского пути",
       - заметил Головченко.

      Источник фото: vkurier.info
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь