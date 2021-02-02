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      • МВД не стало возбуждать дело о похищении Колесниковой

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 18:29
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      Мария Колесникова сообщила, что в возбуждении уголовного дела по факту ее похищения отказали.

      Заявление Колесниковой было подано 10 сентября 2020 года. В нем оппозиционерка указала имена связанных с похищением людей, а также с ее незаконным вывозом с территории Беларуси.

      «27 января я получила отказ в возбуждении уголовного дела. Удивлена ли я? О, нет! Там, в кабинете Карпенкова, господа Казакевич и Павлюченко во всех подробностях рассказали, что меня ждёт, если я не покину страну: СИЗО, тюрьмы, унизительные досмотры, подорванное здоровье, забвение. Я забуду о книгах (Харари, Хокинг, чао!), о музыке тоже, ведь мне переломают пальцы, через месяц обо мне все забудут. 25 лет в колонии, где я буду ему (Казакевичу) форму шить, которую он будет одевать по особым поводам. Так что нет, не удивлена»
      – сказала Колесникова.

      В дальнейших планах Колесниковой указывается обращение в Генеральную прокуратуру и суд.

      Источник фото: bbc.com
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