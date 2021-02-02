  • » » Рекордное число техосмотров зафиксировано «Белтехосмотром» в январе

      • Рекордное число техосмотров зафиксировано «Белтехосмотром» в январе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 18:25
      (голосов: 0)
      Количество выданных разрешений УП «Белтехосмотр» приблизилось к рекорду.

      За январь 2021 года 172 290 автомобилей получили документы о разрешении эксплуатации. Это намного больше, чем в прошлом году, когда в январе было выдано 108 828 разрешений. За первый месяц наступившего года больше 91% от количества зарегистрированных автомашин сделали необходимые документы.

      По техническому состоянию на предприятии отметили, что почти третья часть осмотренных машин была с неполадками. Эти владельцы смогли получить документ только после устранения недостатков. Причем более 3 000 машин не вернулись на повторный осмотр.

      Источник фото: auto.tut.by
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь