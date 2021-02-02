Рекордное число техосмотров зафиксировано «Белтехосмотром» в январе

Количество выданных разрешений УП «Белтехосмотр» приблизилось к рекорду.
За январь 2021 года 172 290 автомобилей получили документы о разрешении эксплуатации. Это намного больше, чем в прошлом году, когда в январе было выдано 108 828 разрешений. За первый месяц наступившего года больше 91% от количества зарегистрированных автомашин сделали необходимые документы.
По техническому состоянию на предприятии отметили, что почти третья часть осмотренных машин была с неполадками. Эти владельцы смогли получить документ только после устранения недостатков. Причем более 3 000 машин не вернулись на повторный осмотр.