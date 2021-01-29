Член Совета Республики призвал к честной статистике по ситуации с коронавирусом





По мнению бывшего директора РНПЦ онкологии и радиологии, замалчивание настоящей ситуации на фронте борьбы с коронавирусом может привести к печальному итогу. По привычке отчитаться о положительном результате действуют и нынешние медицинские руководители.



Также Суконко заметил, что для зараженных пациентов, должны быть специализированные условия лечения и реабилитации. Еще он признался, что не прореагировал на открытое письмо медиков и просидел «тихо».



Источник фото: udf.by Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Олег Суконко — член Совета Республики и ответственный за работу с коронавирусом по Могилевской области призвал РНПЦ давать честные данные по заболеваемости.По мнению бывшего директора РНПЦ онкологии и радиологии, замалчивание настоящей ситуации на фронте борьбы с коронавирусом может привести к печальному итогу. По привычке отчитаться о положительном результате действуют и нынешние медицинские руководители.Также Суконко заметил, что для зараженных пациентов, должны быть специализированные условия лечения и реабилитации. Еще он признался, что не прореагировал на открытое письмо медиков и просидел «тихо».Источник фото: udf.by