Член Совета Республики призвал к честной статистике по ситуации с коронавирусом

Олег Суконко — член Совета Республики и ответственный за работу с коронавирусом по Могилевской области призвал РНПЦ давать честные данные по заболеваемости.
По мнению бывшего директора РНПЦ онкологии и радиологии, замалчивание настоящей ситуации на фронте борьбы с коронавирусом может привести к печальному итогу. По привычке отчитаться о положительном результате действуют и нынешние медицинские руководители.
Также Суконко заметил, что для зараженных пациентов, должны быть специализированные условия лечения и реабилитации. Еще он признался, что не прореагировал на открытое письмо медиков и просидел «тихо».