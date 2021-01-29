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      • Член Совета Республики призвал к честной статистике по ситуации с коронавирусом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 18:09
      (голосов: 1)
      Олег Суконко — член Совета Республики и ответственный за работу с коронавирусом по Могилевской области призвал РНПЦ давать честные данные по заболеваемости.

      По мнению бывшего директора РНПЦ онкологии и радиологии, замалчивание настоящей ситуации на фронте борьбы с коронавирусом может привести к печальному итогу. По привычке отчитаться о положительном результате действуют и нынешние медицинские руководители.

      Также Суконко заметил, что для зараженных пациентов, должны быть специализированные условия лечения и реабилитации. Еще он признался, что не прореагировал на открытое письмо медиков и просидел «тихо».

      Источник фото: udf.by
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