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      • Зарплату меньше, чем 200$ получает каждый восьмой в Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 17:50
      (голосов: 0)

      Больше 300 000 трудоустроенных граждан получали зарплату, составляющую сумму менее 200$ за отработанный месяц.


      По данным на ноябрь 2020 года, 120 000 работающих граждан республики получали зарплату меньше 400 бел рублей, 177 000 — от 400 до 500 бел рублей в месяц.


      Расслоение жителей республики по уровню дохода только усиливается. Медианная зарплата от средней в 2019 году составила 76,2%, а в ноябре 2020 — 72,6%, и показатель ее был 848,5 рублей.


      Источник фото: kubnews.ru


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