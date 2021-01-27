Зарплату меньше, чем 200$ получает каждый восьмой в Беларуси

Больше 300 000 трудоустроенных граждан получали зарплату, составляющую сумму менее 200$ за отработанный месяц.





По данным на ноябрь 2020 года, 120 000 работающих граждан республики получали зарплату меньше 400 бел рублей, 177 000 — от 400 до 500 бел рублей в месяц.





Расслоение жителей республики по уровню дохода только усиливается. Медианная зарплата от средней в 2019 году составила 76,2%, а в ноябре 2020 — 72,6%, и показатель ее был 848,5 рублей.

Источник фото: kubnews.ru





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