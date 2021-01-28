TUT.by обратился к руководству здравоохранения по поводу условий в изоляторах

Марина Золотова — главный редактор TUT.by опубликовала обращение к руководителям здравоохранения республики. Она выразила возмущение по поводу условий содержания задержанных в следственных изоляторах. Золотова напоминает о 39 задержаниях сотрудников портала и о Надежде Калининой, которая с 29 января находится на Окрестина. В обращении высказывается боль за людей, которые, по разным причинам, вынуждены были пройти испытание на прочность.



«Скажите, где-то написано, что отсутствие чистых трусов и зубной пасты в ИВС добавляет очков в карму или способствует исправлению? А постельного белья и матрасов? Где-то сказано, что государство будет более сильным, если задержанные по административным делам будут лежать на голых нарах и даже на полу в переполненных камерах или если их не будут водить в душ на протяжении 15 суток?»,

- спрашивает Золотова.

Марина Золотова просит руководителей здравоохранения проявить свои человеческие и профессиональные качества во благо людей, и требовать от властей выполнения конституционных норм.

Источник фото: news.tut.by





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