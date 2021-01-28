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      • Белорусы Станислав Гладченко и Павел Дик выиграли турнир по синхронным прыжкам в Раубичах

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 16:53
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      Лыжные акробаты Гладченко и Дик выиграли этап Кубка мира, который проходил в Раубичах.

      В синхронных прыжках дуэт в заключительном этапе взял 92,4 балла, что привело их на первую строчку таблицы. На второй позиции, с результатом в 92 балла, оказались также белорусские спортсмены — Андрей Кузьмин и Максим Густик. Третьими на этапе, с результатом 90,73, стали канадцы Эмиль Наде и Миха Фонтейн.

      В Раубичах был проведен этап Кубка мира по акробатике, на котором соревновались представители 11 государств.

      Источник фото: yandex.by
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