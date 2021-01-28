Белорусы Станислав Гладченко и Павел Дик выиграли турнир по синхронным прыжкам в Раубичах

Лыжные акробаты Гладченко и Дик выиграли этап Кубка мира, который проходил в Раубичах.
В синхронных прыжках дуэт в заключительном этапе взял 92,4 балла, что привело их на первую строчку таблицы. На второй позиции, с результатом в 92 балла, оказались также белорусские спортсмены — Андрей Кузьмин и Максим Густик. Третьими на этапе, с результатом 90,73, стали канадцы Эмиль Наде и Миха Фонтейн.
В Раубичах был проведен этап Кубка мира по акробатике, на котором соревновались представители 11 государств.