Американские ученые: вино замедляет старение

Ученые из Гарвардского университета предоставили доказательства того, что красное вино замедляет старение.
Сделаны выводы на основе того, что вино содержит элемент под названием ресвератрол. Именно он воздействует на клетки организма, заставляя их стареть медленнее. Эксперименты проводились на мышах, которые и показали положительные результаты.
В данный момент ученые разрабатывают способы генерации ресвератрола, при которых человеку не придется много пить вино, чтобы получить достаточное количество для продления молодости.