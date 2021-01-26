Чехия закрыла границы в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу

В связи с обострением эпидобстановки, увеличилось число стран, закрывших въезд в страну. За последние недели, количество людей, заболевших COVID-19 значительно выросло.
30 января въезд в Чехию закрылся для всех иностранцев. Проехать через границу можно только тем, кто обучается или работает в стране. Также можно проехать к родственникам, если таковые проживают в Чехии.
Помимо Чехии также ограничила въезд на территорию страны и Франция. Граждане Евросоюза могут въехать только, если имеют при себе справку об отсутствии COVID-19.