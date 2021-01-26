  • » » Из-за потери белорусского экспорта, у Klaipedos nafta снизился оборот экспорта

      • Из-за потери белорусского экспорта, у Klaipedos nafta снизился оборот экспорта

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 17:19
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      Литовский нефтяной терминал за прошлый год не добрал почти 23% выручки, по сравнению с 2019 годом. После приостановки сотрудничества с республикой Беларусь, СПГ-терминал Клайпеды терпит существенные убытки.

      На 2021 год экспорт продукции из Беларуси пока не планируется, по крайней мере на первые два месяца года точно. В связи с этим, по наступившему году экономический прогноз выглядит напряженным.

      Лукашенко заявлял, что в ответ на вводимые санкции не будет транспортировать продукцию республики через балтийские порты.

      Источник фото: mtelegraph.com
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