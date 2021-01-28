Тысячи подписей набрала петиция против признания БЧБ-флага экстремистским

В интернете была создана петиция, против признания БЧБ-флага экстремистским. Под ней в течение короткого промежутка времени уже собрано несколько тысяч подписей и число продолжает расти.
В обращении идет речь о том, что желание сотни людей не может запретить остальным пользоваться данной символикой. Также авторы предлагают признать БЧБ-символику культурным наследием.
Депутат Валерий Воронецкий заявил:
«Надо иметь в виду, что бело-красно-белый флаг являлся первым государственным флагом нашего возрожденного белорусского государства. Под ним она делала первые шаги по укреплению своего национального суверенитета и независимости. Под ним принимал присягу первый президент».