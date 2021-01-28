Тысячи подписей набрала петиция против признания БЧБ-флага экстремистским

«Надо иметь в виду, что бело-красно-белый флаг являлся первым государственным флагом нашего возрожденного белорусского государства. Под ним она делала первые шаги по укреплению своего национального суверенитета и независимости. Под ним принимал присягу первый президент».

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