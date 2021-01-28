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      • Тысячи подписей набрала петиция против признания БЧБ-флага экстремистским

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 16:45
      (голосов: 0)
      В интернете была создана петиция, против признания БЧБ-флага экстремистским. Под ней в течение короткого промежутка времени уже собрано несколько тысяч подписей и число продолжает расти.

      В обращении идет речь о том, что желание сотни людей не может запретить остальным пользоваться данной символикой. Также авторы предлагают признать БЧБ-символику культурным наследием.

      Депутат Валерий Воронецкий заявил:
      «Надо иметь в виду, что бело-красно-белый флаг являлся первым государственным флагом нашего возрожденного белорусского государства. Под ним она делала первые шаги по укреплению своего национального суверенитета и независимости. Под ним принимал присягу первый президент».

      Источник фото: 360tv.ru
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