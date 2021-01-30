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      • ByPol сообщил о возможной отправке белорусских военных в Сирию

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 16:13
      (голосов: 0)
      Оппозиционеры из группы ByPol сообщают, что в сентябре этого года военные из Беларуси могут поехать в Сирию в качестве миротворцев.

      По словам представителей ByPol, группа из 600 человек может начать патрулировать сирийские города в этом году. Половина из этой группы выделяется из Западного, половина из Северо-Западного оперативного командовани ВС Беларуси.

      Также Bypol заявили, что военнослужащим, согласным на прохождение службы в Сирии обещают платить по 2 тыс долларов в месяц, и эта сумма меньше, чем платят военным из других стран при выполнении подобных миссий.

      Источник фото: rg.ru
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