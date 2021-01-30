ByPol сообщил о возможной отправке белорусских военных в Сирию

Оппозиционеры из группы ByPol сообщают, что в сентябре этого года военные из Беларуси могут поехать в Сирию в качестве миротворцев.
По словам представителей ByPol, группа из 600 человек может начать патрулировать сирийские города в этом году. Половина из этой группы выделяется из Западного, половина из Северо-Западного оперативного командовани ВС Беларуси.
Также Bypol заявили, что военнослужащим, согласным на прохождение службы в Сирии обещают платить по 2 тыс долларов в месяц, и эта сумма меньше, чем платят военным из других стран при выполнении подобных миссий.