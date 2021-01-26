По итогам 2020 года в Беларуси увеличилось число жертв ДТП





На совещании в МВД обнародованы неутешительные цифры, которые показали отрицательную динамику. Несмотря на работу, проводимую ведомством по пресечению нарушений и соблюдению правил дорожного движения, число аварий, и пострадавших в них людей увеличилось.



На 15% выросло число погибших в ДТП детей. Вина взрослых на их гибели доказана в 75% случаев. Также большой процент жертв спровоцирован авариями с пьяными водителями.



Источник фото: abw.by Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Подводя итоги прошедшего года, согласно статистике, жертв ДТП стало больше, чем когда-либо.На совещании в МВД обнародованы неутешительные цифры, которые показали отрицательную динамику. Несмотря на работу, проводимую ведомством по пресечению нарушений и соблюдению правил дорожного движения, число аварий, и пострадавших в них людей увеличилось.На 15% выросло число погибших в ДТП детей. Вина взрослых на их гибели доказана в 75% случаев. Также большой процент жертв спровоцирован авариями с пьяными водителями.Источник фото: abw.by