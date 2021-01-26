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      • По итогам 2020 года в Беларуси увеличилось число жертв ДТП

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 21:56
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      Подводя итоги прошедшего года, согласно статистике, жертв ДТП стало больше, чем когда-либо.

      На совещании в МВД обнародованы неутешительные цифры, которые показали отрицательную динамику. Несмотря на работу, проводимую ведомством по пресечению нарушений и соблюдению правил дорожного движения, число аварий, и пострадавших в них людей увеличилось.

      На 15% выросло число погибших в ДТП детей. Вина взрослых на их гибели доказана в 75% случаев. Также большой процент жертв спровоцирован авариями с пьяными водителями.

      Источник фото: abw.by
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