По итогам 2020 года в Беларуси увеличилось число жертв ДТП

Подводя итоги прошедшего года, согласно статистике, жертв ДТП стало больше, чем когда-либо.
На совещании в МВД обнародованы неутешительные цифры, которые показали отрицательную динамику. Несмотря на работу, проводимую ведомством по пресечению нарушений и соблюдению правил дорожного движения, число аварий, и пострадавших в них людей увеличилось.
На 15% выросло число погибших в ДТП детей. Вина взрослых на их гибели доказана в 75% случаев. Также большой процент жертв спровоцирован авариями с пьяными водителями.