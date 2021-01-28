  • » » Гражданин Литвы похитил 154 трактора у МТЗ на 2.3 млн евро

      • Гражданин Литвы похитил 154 трактора у МТЗ на 2.3 млн евро

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 20:51
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      В крупном хищении у МТЗ обвиняется гражданин Литвы. По данным правоохранительных органов, предприниматель заключил договор с заводом на поставку тракторов.

      "Однако вместо доставки и выгрузки тракторов в указанном пункте умышленно перенаправил товар на склад одной из литовских компаний, собственником которой являлся. В дальнейшем всю полученную таким образом технику он реализовал третьим лицам"
      - рассказал сотрудник ГУБОПиК Юрий Ткачук.

      Рассчитываться с производителем обвиняемый не стал. Ущерб, причиненный производству, оценен в 2,3 млн евро. Делом занялась Генеральная прокуратура, против литовца возбуждено уголовное дело.



      Источник фото: novgorod.ru
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