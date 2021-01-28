Гражданин Литвы похитил 154 трактора у МТЗ на 2.3 млн евро

"Однако вместо доставки и выгрузки тракторов в указанном пункте умышленно перенаправил товар на склад одной из литовских компаний, собственником которой являлся. В дальнейшем всю полученную таким образом технику он реализовал третьим лицам"

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