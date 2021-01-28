Латушко прокомментировал ход расследования гибели Романа Бондаренко

Комментируя расследование гибели Романа Бондаренко, проведенное инициативной группой ByPol, оппозиционер Павел Латушко отметил, что система, которую много лет строил Александр Лукашенко, медленно, но уверенно рушится.
По утверждению Латушко, приближенные государственного руководителя непосредственно связанные с убийством, молчат. Павел добавил, что дело по факту смерти до сих пор не заведено, а за решеткой оказались врач и журналистка и их арестовали за то, что они не могли скрывать факты.
Павел Латушко считает, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание.