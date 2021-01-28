Правозащитнику Леониду Судаленко, находящемуся под стражей, предъявлено обвинение

28 января появилась информация о том, что Гомельскому правозащитнику предъявлено обвинение в организации и финансировании действий, нарушающих общественный порядок. В настоящее время Судаленко находится в СИЗО-3 города Гомеля.
18 января Леонида задержали по дороге в офис и увезли в СК на допрос. Только вечером к нему смог попасть адвокат.
После задержания Судаленко продержали в изоляторе, а через несколько дней перевели в СИЗО. Ранее в офисе, в котором работал правозащитник, прошел обыск. Документы, связанные с его профессиональной деятельностью, были изъяты.