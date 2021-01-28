Минтранс нацелен на областные аэропорты

Министерство транспорта и коммуникаций республики считает, что областные воздушные гавани могут более успешнее развиваться и поэтому рассматривает планы функционирования этих самых аэропортов. Об этом говорил министр Алексей Авраменко, когда посещал центр управления воздушным движением "Белаэронавигация".
А генеральный директор вышеупомянутой структуры поделился своим мнением насчёт усовершенствования и наращивания потенциала областных аэропортов. Леонид Чуро рассчитывает, что осуществление проекта поможет нарастить количество авиаперевозок в стране и расширит транзитный потенциал. Глава министерства Авраменко побывал и в национальном аэропорту Минска, где подробно рассмотрел систему организации лабараторного тестирования на COVID - 19 и функционирование самого аэропорта.