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      • Минтранс нацелен на областные аэропорты

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 21:21
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      Министерство транспорта и коммуникаций республики считает, что областные воздушные гавани могут более успешнее развиваться и поэтому рассматривает планы функционирования этих самых аэропортов. Об этом говорил министр Алексей Авраменко, когда посещал центр управления воздушным движением "Белаэронавигация".

      А генеральный директор вышеупомянутой структуры поделился своим мнением насчёт усовершенствования и наращивания потенциала областных аэропортов. Леонид Чуро рассчитывает, что осуществление проекта поможет нарастить количество авиаперевозок в стране и расширит транзитный потенциал. Глава министерства Авраменко побывал и в национальном аэропорту Минска, где подробно рассмотрел систему организации лабараторного тестирования на COVID - 19 и функционирование самого аэропорта.

      Источник фото: tio.by
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