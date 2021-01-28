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      • Магазин «Океан» закроют на модернизацию на два месяца

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 21:11
      (голосов: 1)
      На дверях магазина «Океан» появилось объявление о приостановке работы торговой точки сроком на два месяца.

      Горожане путаются в догадках и сомневаются, что по истечении двух месяцев найдут легендарный магазин в прежнем виде. Вопрос о закрытии уже поднимался, но все сомнения были развеяны заверениями главы управления торговли и услуг Ниной Емельяновой. Она рассказала, что помещение в собственности государства, а от магазина «Океан» не поступало информации об отказе от аренды.

      Ходят слухи, что на этом месте откроется «Виталюр», так как в эту сеть набирали сотрудников для работы именно по этому адресу. Сотрудники «Океана» говорят, что пока никого не увольняли, но что произойдет через два месяца, никто не знает.

      Источник фото: yandex.ru
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