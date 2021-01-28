Магазин «Океан» закроют на модернизацию на два месяца





Горожане путаются в догадках и сомневаются, что по истечении двух месяцев найдут легендарный магазин в прежнем виде. Вопрос о закрытии уже поднимался, но все сомнения были развеяны заверениями главы управления торговли и услуг Ниной Емельяновой. Она рассказала, что помещение в собственности государства, а от магазина «Океан» не поступало информации об отказе от аренды.



Ходят слухи, что на этом месте откроется «Виталюр», так как в эту сеть набирали сотрудников для работы именно по этому адресу. Сотрудники «Океана» говорят, что пока никого не увольняли, но что произойдет через два месяца, никто не знает.



Источник фото: yandex.ru Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... На дверях магазина «Океан» появилось объявление о приостановке работы торговой точки сроком на два месяца.Горожане путаются в догадках и сомневаются, что по истечении двух месяцев найдут легендарный магазин в прежнем виде. Вопрос о закрытии уже поднимался, но все сомнения были развеяны заверениями главы управления торговли и услуг Ниной Емельяновой. Она рассказала, что помещение в собственности государства, а от магазина «Океан» не поступало информации об отказе от аренды.Ходят слухи, что на этом месте откроется «Виталюр», так как в эту сеть набирали сотрудников для работы именно по этому адресу. Сотрудники «Океана» говорят, что пока никого не увольняли, но что произойдет через два месяца, никто не знает.Источник фото: yandex.ru