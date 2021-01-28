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      • Начались протесты в Польше против закона на запрет абортов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 21:08
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      Многочисленные протесты на улицах Варшавы прошли сразу после того, как Конституционный суд принял решение о запрете абортов. Эта тема занимает важное место в жизни поляков, поэтому протесты будут продолжаться с новой силой.

      Протестанты жгут файеры, блокируют улицы, маршируют в центре города, несмотря на пандемию и запреты на массовые сборища.

      По новому закону аборт теперь можно делать лишь в исключительных случаях, когда есть опасность для жизни матери или ребенка, а также при наличии тяжелых генетических заболеваний.

      Источник фото: tut.by
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