Начались протесты в Польше против закона на запрет абортов





Протестанты жгут файеры, блокируют улицы, маршируют в центре города, несмотря на пандемию и запреты на массовые сборища.



По новому закону аборт теперь можно делать лишь в исключительных случаях, когда есть опасность для жизни матери или ребенка, а также при наличии тяжелых генетических заболеваний.



Источник фото: tut.by Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Многочисленные протесты на улицах Варшавы прошли сразу после того, как Конституционный суд принял решение о запрете абортов. Эта тема занимает важное место в жизни поляков, поэтому протесты будут продолжаться с новой силой.Протестанты жгут файеры, блокируют улицы, маршируют в центре города, несмотря на пандемию и запреты на массовые сборища.По новому закону аборт теперь можно делать лишь в исключительных случаях, когда есть опасность для жизни матери или ребенка, а также при наличии тяжелых генетических заболеваний.Источник фото: tut.by