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      • В Барановичах лжемедики обокрали 75-летнюю бабушку

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Сегодня, 20:51
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      В Барановичах у пенсионерки пропали деньги после прихода посетителей, представившихся медработниками. К 75-летней женщине пришли трое в медицинских масках. Они представились врачами и предложили купить лекарства.

      Не задумываясь о последствиях, потерпевшая прошла в другую комнату и позволила визитерам осмотреться. Уведя пенсионерку на кухню для общения, одна из посетительниц обчистила запасы бабушки. В общей сложности было украдено 300 бел рублей, 200 евро и 700 долларов.

      Сотрудники органов правопорядка задержали подозреваемую с деньгами. Все сбережения были возвращены владелице.

      Источник фото: tomiks33.ru
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