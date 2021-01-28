В Барановичах лжемедики обокрали 75-летнюю бабушку

В Барановичах у пенсионерки пропали деньги после прихода посетителей, представившихся медработниками. К 75-летней женщине пришли трое в медицинских масках. Они представились врачами и предложили купить лекарства.
Не задумываясь о последствиях, потерпевшая прошла в другую комнату и позволила визитерам осмотреться. Уведя пенсионерку на кухню для общения, одна из посетительниц обчистила запасы бабушки. В общей сложности было украдено 300 бел рублей, 200 евро и 700 долларов.
Сотрудники органов правопорядка задержали подозреваемую с деньгами. Все сбережения были возвращены владелице.