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      • Тихановская призывает Евросоюз принять четвертый пакет санкций против Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона Дата публикации: Вчера, 21:17
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      27 января прошла онлайн-дискуссия с участием не менее 700 дипломатов. Среди участников были представители Еврокомиссии, главы МИД нескольких государств. Во время обсуждения высказывались пути развития взаимодействия стран Европы и других с обществом Беларуси.Тихановская заметила в своей речи сообществу:

      «Принятые санкции в несколько раз слабее, чем после выборов 2010 года, когда репрессий были в десятки раз меньше. Люди ожидают, что Запад будет смелее и сильнее»

      Светлана Тихановская рассказала о состоянии гражданского населения, которое подвергается репрессиям. Также было сообщено о голодовке Лосика и состоянии заключенных. Тихановская заметила представителям других стран, что они не реагируют на ситуацию в республике более остро. Тихановская заметила, что средства, направляемые в Беларусь, должны быть распределены для поддержки простого народа и призвала поддержать политические изменения в республике.

      Источник фото: naviny.media
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