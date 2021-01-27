Тихановская призывает Евросоюз принять четвертый пакет санкций против Беларуси

27 января прошла онлайн-дискуссия с участием не менее 700 дипломатов. Среди участников были представители Еврокомиссии, главы МИД нескольких государств. Во время обсуждения высказывались пути развития взаимодействия стран Европы и других с обществом Беларуси.Тихановская заметила в своей речи сообществу:
«Принятые санкции в несколько раз слабее, чем после выборов 2010 года, когда репрессий были в десятки раз меньше. Люди ожидают, что Запад будет смелее и сильнее»
Светлана Тихановская рассказала о состоянии гражданского населения, которое подвергается репрессиям. Также было сообщено о голодовке Лосика и состоянии заключенных. Тихановская заметила представителям других стран, что они не реагируют на ситуацию в республике более остро. Тихановская заметила, что средства, направляемые в Беларусь, должны быть распределены для поддержки простого народа и призвала поддержать политические изменения в республике.