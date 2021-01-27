Утвержден план финансирования государственных программ и мероприятий в 2021 году

Банк развития республики Беларусь направит на выполнение государственных программ более 946 миллионов белорусских рублей.
Государственную поддержку получит программа «Аграрный бизнес» - на осуществление инвестиционных проектов, закупку сельскохозяйственной техники и оборудования в лизинг, кредитование крупных государственных, крестьянских (фермерских) хозяйств.
По решениям Александра Лукашенко банк выделит средства на финансирование проектов для Национального аэропорта Минск, Министерства здравоохранения, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, Минтранса, ОАО «Белмедстекло».
Финансирование банком государственных программ происходит на условиях срочности, платности и возвратности.